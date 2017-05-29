Сборная Северного флота по хоккею с шайбой одержала вторую победу на чемпионате Вооружённых сил РФ

Сборная Северного флота по хоккею с шайбой одержала вторую победу – на этот раз над командой Воздушно-десантных войск – на чемпионате Вооружённых сил Российской Федерации, который проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 30 мая. По итогам этой игры, закончившейся со счётом 3-2, самым результативным стал представитель армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота – Алексей Чернядьев, забивший в ворота соперника две шайбы.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил капитана сборной Вячеслава Запевалова со второй победой на чемпионате ВС РФ по хоккею с шайбой.

Сегодня состоится матч между сборными Северного флота и Центрального военно-морского клинического госпиталя.

В спортивном мероприятии также принимают участие сборные Военно-космических сил, Сухопутных войск, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, войск связи, управления материально-технического обеспечения, главного военно-медицинского управления, а также Западного, Центрального военных округов и Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полуфинальные матчи чемпионата Вооруженных сил России по хоккею состоятся 29 мая, финальная встреча – 30 мая.