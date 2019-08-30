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Мурманская область. Арктика30.08.19 13:10

Сборная Северного флота по хоккею с шайбой впервые стала обладателем Кубка Северных городов

На Ледовой арене «Арктика» в городе Норильске завершился турнир по хоккею с шайбой на Кубок Северных городов, в котором сборная Северного флота одержала безоговорочную победу.

За кубок боролись хоккейные команды «Таймыр» из города Дудинка, «Талнах» и «Норильск» из одноименных городов и сборная Северного флота.

В финальной игре встретились сборная Северного флота и города Норильска. Североморцы с первого периода перешли в наступление и закончили его со счетом 3:0. Имея хорошее превосходство в счете, сборная Северного флота не остановилась на достигнутом и продолжила увеличивать отрыв. Норильчане не только держали натиск североморцев, но и неоднократно атаковали их ворота. Благодаря сыгранности сборной Северного флота и правильно построенной обороне, команда не пропустила ни одной шайбы.

Игра завершилась победой Северного флота со счётом 8:0.

По завершении хоккейного матча состоялось торжественное закрытие турнира, в котором приняли участие командующий Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирал Олег Голубев и заместитель главы города Норильска Андрей Малков.

Сборной Северного флота был вручен Кубок Северных городов.

Серебряным призером турнира стала команда «Норильск», бронзовым –команда «Дудинка», четвертое место досталось команде «Талнах».

По итогам турнира лучшим вратарем признан Артур Челнаков из команды «Талнах», лучшим защитником – игрок сборной Северного флота Антон Беспалов, лучшим нападающим турнира – североморец Станислав Королев, лучшим бомбардиром – нападающий сборной Северного флота Вячеслав Запевалов.

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