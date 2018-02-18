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Мурманская область. Арктика18.02.18 18:15

Сборная Северного флота по рукопашному бою стала победителем чемпионата ВМФ

Сборная Северного флота стала победителем чемпионата Военно-морского флота России по армейскому рукопашному бою, прошедшего в г. Санкт-Петербурге. Североморцам была вручена главная награда турнира – Кубок главнокомандующего ВМФ России.

Второе место завоевала команда Черноморского флота, а «бронза» - у мастеров боевых единоборств Тихоокеанского флота.

В чемпионате приняли участие более 90 военнослужащих из 11 команд, Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морских учебных заведений г. Санкт-Петербурга, Калининграда и Севастополя. Состязания состоялись в семи весовых категориях. Самые лёгкие бойцы весили менее 60 килограммов, самые тяжёлые - свыше 85.

Как сообщает пресс-служба СФ, на поединки, согласно правилам армейского рукопашного боя, спортсмены выходили в специальной экипировке. Схватка длилась 3 минуты, проигравший выбывал из соревнований.

В индивидуальном зачете рукопашные бойцы Северного флота заняли различные призовые места, чемпионом ВМФ в весовой категории до 60 килограмм стал морской пехотинец Юсуп Гасанов, «серебро» в категории 80 кг. завоевал представитель отдельной мотострелковой бригады Марат Гаджикурбанов, третьи места заняли военнослужащие береговых частей Северного флота Андрей Николаев в категории до 70 кг. и Сергей Патрин в 

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