Сборная Северного флота по рукопашному бою стала победителем чемпионата ВМФ

Сборная Северного флота стала победителем чемпионата Военно-морского флота России по армейскому рукопашному бою, прошедшего в г. Санкт-Петербурге. Североморцам была вручена главная награда турнира – Кубок главнокомандующего ВМФ России.

Второе место завоевала команда Черноморского флота, а «бронза» - у мастеров боевых единоборств Тихоокеанского флота.

В чемпионате приняли участие более 90 военнослужащих из 11 команд, Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морских учебных заведений г. Санкт-Петербурга, Калининграда и Севастополя. Состязания состоялись в семи весовых категориях. Самые лёгкие бойцы весили менее 60 килограммов , самые тяжёлые - свыше 85.

Как сообщает пресс-служба СФ, на поединки, согласно правилам армейского рукопашного боя, спортсмены выходили в специальной экипировке. Схватка длилась 3 минуты, проигравший выбывал из соревнований.