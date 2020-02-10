Сборная Северного флота победила хоккеистов из Мурманска

Вчера в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота в Ледовом дворце спорта города-героя Мурманска одержала победу над хоккейной командой «Мурман-КСШОР». Матч закончился со счётом 6:2 в пользу сборной Северного флота.

На седьмой минуте матча, счёт открыла команда Мурманска. Североморцы не собирались уступать и завершили первый период со счётом 1:1. Во втором периоде сборная Северного флота трижды поразила ворота соперников. Североморцам получилось увеличить отрыв в счёте и в третьем периоде, где моряки забили еще две шайбы, мурманчане ответили одной реализованной атакой.

Как сообщает пресс-служба СФ, по окончанию матча голкиперы Сергей Лазарев сборной Северного флота и Дмитрий Рякин «Мурман-КСШОР» были награжден кубками как лучшие игроки матча. Матч получился очень динамичным, игроки обеих команд не собирались уступать и боролись за каждую шайбу, а болельщики на трибунах активно поддерживали свои команды.