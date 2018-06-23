Сборная Северного флота победила в первом матче чемпионата ВС РФ по хоккею с шайбой

Хоккейная сборная Северного флота начала выступление на чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации с победы над командой главного управления материально-технического обеспечения ВС РФ. Североморцы выиграли с убедительным счётом 6:2.

Всего в соревнованиях принимают участие 11 лучших хоккейных команд Вооружённых сил. Они поделены на три группы. Соперниками военных моряков Северного флота помимо специалистов главка МТО стали сборные Воздушно-десантных войск и Восточного военного округа.

Следующую игру североморские хоккеисты проведут с командой Военного Восточного округа, а затем встретятся с представителями ВДВ. Победитель чемпионата ВС России определится 26 июня.