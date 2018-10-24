Сборная Северного флота примет участие в играх за Кубок ВМФ по хоккею с шайбой

Хоккейная команда Северного флота примет участие в борьбе за Кубок ВМФ России по хоккею с шайбой. Соревнования посвящены 322-й годовщине образования Военно-Морского Флота России. Они пройдут в период с 29 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.

В сборную Северного флота вошли лучшие игроки команд Северной военной хоккейной лиги: «Альбатрос» - Кольской флотилии разнородных сил, «Гроза» - объединения ВВС и ПВО, «К-21» - управления и штаба флота, а также «Спутник» и «Торос», представляющих морскую пехоту и центр материально-технического обеспечения флота. Тренер сборной - лейтенант Константин Ганин.

Все хоккеисты фактически проходят военную службу по контракту на различных должностях в воинских частях Северного флота и занимаются хоккеем во время, свободное от исполнения служебных обязанностей.

Сегодня президент Северной военной хоккейной лиги - командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов - встретился с хоккеистами, напутствовал их на честную и бескомпромиссную борьбу и пожелал спортивной удачи на льду.