Сборная Северного флота примет участие в играх за Кубок ВМФ по хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге

Хоккейная команда Северного флота примет участие в борьбе за Кубок ВМФ России по хоккею с шайбой. Соревнования посвящены 322-й годовщине образования Военно-морского флота России. Они пройдут в период с 29 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.

В сборную Северного флота вошли лучшие игроки команд Северной военной хоккейной лиги: «Альбатрос» – Кольской флотилии разнородных сил, «Гроза» – объединения ВВС и ПВО, «К-21» – управления и штаба флота, а также «Спутник» и «Торос», представляющих морскую пехоту и центр материально-технического обеспечения флота. Тренер сборной – лейтенант Константин Ганин.

Как сообщает пресс-служба СФ, все хоккеисты фактически проходят военную службу по контракту на различных должностях в воинских частях Северного флота и занимаются хоккеем во время, свободное от исполнения служебных обязанностей.

Вчера президент Северной военной хоккейной лиги – командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов – встретился с хоккеистами, напутствовал их на честную и бескомпромиссную борьбу и пожелал спортивной удачи на льду.