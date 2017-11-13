Сборная Северного флота принимает участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

Хоккеисты сборной Северного флота и клуба «КолАтом» из города Полярные Зори открыли чемпионат Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2017-2018 годов.

Первые две встречи состоялись на ледовой площадке города атомщиков в минувшие выходные. В субботу североморцы уступили сопернику в упорной борьбе со счётом 8:5, а на следующий день вырвали победу с большей разницей шайб 2:6.

По результатам первых матчей лидирует сборная Северного флота.

Начавшийся региональный чемпионат продлится до апреля. В это же время пройдёт и чемпионат Северного флота по хоккею с шайбой на приз командующего флотом. Состязания будут разделены на два дивизиона. Хоккейные игры пройдут в основном на открытых кортах в военных гарнизонах.