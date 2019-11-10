Сборная Северного флота принимает участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

Хоккеисты сборной Северного флота примут участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2019-2020 гг.

Сегодня в 14 часов в Ледовом дворце «Юность» города Апатиты состоится первая игра сборной Северного флота, североморцы проведут хоккейный матч с командой «Апатиты» из одноименного города.

Всего в рамках чемпионата Мурманской области сборная проведёт более 15 игр, которые продлятся до апреля.

Напомним, сборная Краснознаменного Северного флота стала победителем чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2017-2018. Хоккейная команда Краснознаменного Северного флота является победителем чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2017-2018.