Сборная Северного флота с новым рекордом лидирует в первенстве Мурманской области по хоккею с шайбой

Вчера в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота в Ледовом дворце города-героя Мурманска одержала очередную победу над хоккейной командой «Горняк» из города Оленегорска. Матч закончился с рекордной разницей в счете – 19 очков. Североморцы побили собственный рекорд текущего первенства, забросив 21 шайбу в ворота соперников.

В целом обе команды показали интересную игру. Выходившие на лёд пятёрки играли слаженно, боролись за каждую шайбу. С самого начала матча хоккеисты Северного флота взяли инициативу в свои руки. Оленегорцы сумели забить свою первую шайбу только после 13-ти пропущенных.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего за девять прошедших матчей чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой североморцы забросили более 90 шайб в ворота соперников. Очередную игру сборная Северного флота проведет с командой «Колатом» из города Полярные Зори 17 февраля.