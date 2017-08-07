Сборная Северного флота стала чемпионом спартакиады ВМФ России по военно-прикладным видам спорта

Сборная Северного флота заняла первое место в общем зачёте по итогам спартакиады Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

В рамках спартакиады проводились шесть отдельных чемпионатов ВМФ по военно-прикладным видам спорта, спортсмены Северного флота одержали победу в четырёх из них. Североморцы стали лидерами в состязаниях по зимнему офицерскому троеборью, лыжному спорту, плаванию, включая плавание с автоматом и ныряние в длину, гиревому спорту.

Спартакиада проходила в Санкт-Петербурге на базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» и филиала ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в спортивном состязании приняли участие 359 спортсменов в составе 57 сборных команд.