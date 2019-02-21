Сборная Северного флота сыграет с «Легендами хоккея»

Сегодня сборная Северного флота проведёт товарищеский матч с командой «Легенды хоккея» в подмосковном городе Мытищи. Игра посвящена наступающему Дню защитника Отечества. В составе «Легенд хоккея» на лёд выйдут прославленные чемпионы Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко и другие.

Североморцы встречаются на льду с «Легендами хоккея» не впервые. Ранее, в декабре 2017-го, марте 2018-го и в январе нынешнего года состоялись три товарищеских матча в столице Северного флота – Североморске. Ещё один матч планируется провести в главной базе подводных сил СФ – городе Гаджиево. Он будет посвящён Дню моряка-подводника.

Как сообщает пресс-служба СФ, вчера на ледовой арене в городе Череповце сборная Северного флота сыграла товарищеский матч с командой «Северсталь». Игра окончилась со счётом 7:3 в пользу череповчан, но первую шайбу забросили североморцы и некоторое время удерживали преимущество. В составе команды Северного флота отличились автор первого года Евгений Постыко, Владимир Тихомиров и Максим Пужанский.