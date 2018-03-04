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Мурманская область. Арктика04.03.18 10:00

Сборная Северного флота вышла в финал чемпионата ВМФ по хоккею с шайбой

В  Североморске проходят отборочные матчи чемпионата Военно-морского флота России по хоккею с шайбой 2018 года. На хоккейной площадке стадиона центра морской и физической подготовки хозяева соревнований встретились со сборной Балтийского флота. Игра была напряжённой и захватывающей.

С самого начала встречи североморцы пошли в атаку и забили первый гол. Гостям из Калининграда удалось размочить счёт только после второй пропущенной шайбы. На перерыв команды ушли со счётом 4:1 в пользу Северного флота. В оставшиеся периоды североморцы забили ещё 10 голов, пропустив один. Они одержали победу с разницей в 12 шайб и первыми вышли в финал.

Команды Черноморского и Тихоокеанского флотов, провели встречу также в Североморске на крытой хоккейной площадке «Алтай». Игроки обеих сборных показали высокий уровень игры, но последнее слово осталось за тихоокеанцами. Они победили со счётом 7:2 и стали вторыми финалистами.

Сегодня в Североморске состоится полуфинал, финал и торжественное закрытие состязаний. За звание чемпиона сразятся команды Северного и Тихоокеанского флотов, а команды Балтийского и Черноморского флотов будут играть за «бронзу».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в  период проведения чемпионата для зрителей организована развлекательная программа, катание на снегоходах, выставка современной и исторической военной техники, работает полевая кухня. Также открыт пункт отбора на военную службу по контракту.

 

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