Сборная Северного флота вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых сил по хоккею

Сборная Северного флота по хоккею с шайбой вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых сил Российской Федерации. Команда СФ одержала три победы подряд, обыграв сборные Южного военного округа (со счётом 4:2), Воздушно-десантных войск (3:2), Главного военно-медицинского управления Минобоороны России (12:1).

В матче с военными медиками самым результативным игроком стал представитель Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Михаил Меев, забивший в ворота соперников четыре шайбы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, чемпионат Вооружённых Сил Российской Федерации проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 30 мая.

В спортивной мероприятии также принимают участие сборные Военно-космических сил, Сухопутных войск, Военно-Морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, войск связи, управления материально-технического обеспечения, а также Центрального военного округа и Балтийского флота.

Вчера вечером сборная СФ сошлась в напряжённой борьбе с командой Западного военного округа...