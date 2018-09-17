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Мурманская область. Арктика17.09.18 13:22

Сбой в банкомате и кража мобильного телефона северянина до колонии довели

Кольским районным судом вынесен приговор в отношении мужчины, которым последний признан виновным в совершении кражи и грабежа.

В январе 2018 года житель Колы, снимая с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк России» в банкомате денежные средства, который из-за сбоя в работе вместо купюр номиналом 1000 рублей выдавал купюры номиналом 5000 рублей, совершил  хищение денежных средств на сумму 92 тысячи рублей.

Кроме того, спустя несколько месяцев, находясь в Коле, он открыто похитил у северянина мобильный телефон стоимостью 12,6 тысячи рублей. При этом подсудимый преступления совершил в период условного осуждения.

В ходе судебного следствия, подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Судом с учетом позиции обвинения, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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