Сбытчики поддельных купюр получили по заслугам

Октябрьским районным судом г. Мурманска постановлен приговор в отношении двоих граждан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

Установлено, что подсудимые с 24 декабря 2015 года по5 октября 2016-го, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории Санкт-Петербурга, приобрели у неустановленного следствием лица заведомо для них поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 20 штук номиналом 5000 рублей каждая, после чего на автомобиле направились в Мурманск.

По пути следования совершили сбыт 2 указанных билетов, произведя ими оплату за приобретенные товары. 6 октября 2016 года в пгт. Зеленобюорский Кандалакшского района злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а находящиеся при них оставшиеся 18 поддельных банковских билетов ЦБ РФ изъяты.

Приговором Октябрьского районного суда г. Мурманска подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ, одному из соучастников преступления назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другому - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.