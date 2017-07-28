Сценарий учений из жизни - разгерметизация резервуара на верхней площадке Мурманской нефтебазы

Мурманская область приняла участие в комплексной тренировке с органами управления и силами территориальных и функциональных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа.

Как пояснил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области (по ГПС) подполковник внутренней службы Роман Косимовский, в ходе тренировки отрабатывались практические действия по реагированию на условную чрезвычайную ситуацию.

- По сценарию, из-за разгерметизации резервуара на верхней площадке Мурманской нефтебазы произошла утечка нефтепродуктов с последующим розливом в акваторию Кольского залива, - поясняет Роман Евгеньевич.

Для ликвидации последствий условной ЧС привлекались силы Мурманской подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения.

В ходе тренировки аварийно-восстановительные бригады нефтебазы символично вели восстановительные работы на объекте, огнеборцы проводили, так называемую «водяную защиту» соседних резервуаров (охлаждали их водой, а также применяли воздушно-пенную смесь), для локализации условного аварийного розлива нефтепродуктов на акватории бригады ООО «ЭкоСервис» (члены регионального отделения Российского союза спасателей) устанавливали боновые заграждения и отрабатывали действия по сбору нефтесодержащей жидкости и замазученного грунта.