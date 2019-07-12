Счастье к нам приходит: в Заозёрске скоро будет построен спорткомплекс, но и проблемы автобусного сообщения, медицинского обслуживания и теплоснабжения будут решены

В Заозёрске появится крытый спортивный комплекс. Работа уже ведётся, проект спортивного объекта будет подобран в ближайшие две недели. Об этом глава Мурманской области сообщил вчера жителям гарнизона на открытой встрече.

Как отмечали жители Заозёрска в ходе разговора с врио губернатора, отсутствие комфортных мест для занятий спортом круглый год – одна из самых насущных проблем города. Также в списке больных тем, поднятых на встрече, – острая потребность в благоустройстве, необходимость модернизации котельной, которая работает на дорогом флотском мазуте, требующийся ремонт дорог и налаживание регулярных автобусных рейсов до военной части. Отдельная линия – медицинское обслуживание жителей ЗАТО: требуется организация дополнительных приёмов врачей, особенно для детей. Каждый вопрос зафиксирован и будет обязательно отработан.

«В военных городках принципиально важно наладить инфраструктуру и быт, должно быть более щепетильное отношение со стороны гражданских властей. Это вопросы дорог, детских площадок, спортивной инфраструктуры, надёжного теплоснабжения. Наша задача – максимально быстро стараться эти вопросы решать», – сказал высокий гость. Врио губернатора подчеркнул, что между правительством Мурманской области и командованием Северного флота достигнута договорённость об объединении усилий для улучшения условий жизни в гарнизонах.