Счастливое завершение операции по спасению экипажа маломерного судна в Баренцевом море

В Баренцевом море завершилась поисково-спасательная операция по спасению экипажа маломерного судна, потерпевшего накануне аварию в районе острова Кильдин. Как сообщает Морспасслужба, все трое членов экипажа спасены, прошли медицинский осмотр и чувствуют себя удовлетворительно.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, ЧП с маломерным судном произошло 30 декабря в районе посёлка Гранитный. В штормовых условиях лодка получила повреждения корпуса об скалы в районе мыса Чёрный острова Кильдин и затонула.

Одному из потерпевших удалось сообщить об аварии и бедственном положении на телефон оперативного дежурного МЧС. После поступления известия в Северный филиал Морспасслужбы в район бедствия сразу вышел стоящий на аварийно-спасательном дежурстве в море спасательный буксир «Капитан Беклемишев». На поиски также был отправлен водолазный катер «Водолаз Сазонов».

В Морспасслужбе рассказали, что первым был обнаружен на мысе Чёрный дозвонившийся до оперативного дежурного рыбак. Катер с аварийной партией из трех человек в шестибальный шторм провел высадку на берег. Аварийную партию страховал катер с водолазами с МБС «Капитан Беклемишев». Весь поиск занял более 2-х часов.

Водолазный катер «Водолаз Сазонов» всё это время с моря показывал местоположение пострадавшего прожектором. У рыбака после осмотра была определена 1 степень гипотермии. Швартовка к берегу спасательных судов и эвакуация пострадавшего затруднялись усилившимся штормом. Спустя несколько часов рыбак был доставлен на РВК «Водолаз Сазонов».

Водолазный катер направился с пострадавшим к берегу, а морской спасательный буксир «Капитан Беклемишев» продолжил аварийно-спасательную операцию. Вскоре в районе мыса Кильдин Западный были обнаружены и два других члена экипажа аварийного судна. Экипаж «Капитан Беклемишев» принял на борт пострадавших и начал движение в сторону порта Мурманск. На встречу был направлен водолазный катер «Водолаз Сазонов», который принял рыбаков и доставил к берегу. МБС «Капитан Беклемишев» вернулся в район дежурства АСГ.

Пострадавшие в холодном Баренцевом море выразили благодарность спасателям Северного филиала Морспасслужбы. Состояние рыбаков, доставленных в медицинское учреждение Мурманска удовлетворительное.