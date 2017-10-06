Счёт 2:4 - в двух ДТП, произошедших в Мурманской области, пострадали 4 человека

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

5 октября примерно в 10 часов 40 минут на 61 км автодороги «Пиренга – Ковдор» Ковдорского района водитель, управляя автомобилем «Део Нексия», не учёл дорожно-метеорологические условия, допустил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате происшествия водитель и два пассажира - мужчины 22 лет и 27 лет - госпитализированы. По данному факту проводится проверка.

В этот же день около 18 часов 40 минут в Ковдоре на улице Слюдяная водитель, управляя автомобилем «УАЗ», допустил наезд на мужчину, 43 лет, который переход дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия мужчина госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2120 нарушений Правил дорожного движения. 29 нарушений допущено пешеходами, 1 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 3 водителя.

А сегодня, 6 октября, в 9 часов 8 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1202 км федеральной трассы Р-21 «Кола». Произошёл съезд легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. Пожарно-спасательным подразделением производились работы по стабилизации обстановки на месте ЧП, деблокирование и извлечение пострадавшего. Спасено два человека.