ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Я получаю от своего дела удовольствие, а мне ещё за это платят», - Галина Попова, заслуженный учитель РоссииРуководство Мурманского морского торгового порта передало в дар областному центру очередную машину для уборки улиц
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.10.17 12:01

Счёт 2:4 - в двух ДТП, произошедших в Мурманской области, пострадали 4 человека

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

5 октября примерно в 10 часов 40 минут на 61 км автодороги «Пиренга – Ковдор» Ковдорского района водитель, управляя автомобилем «Део Нексия», не учёл дорожно-метеорологические условия, допустил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате происшествия водитель и два пассажира - мужчины 22 лет и 27 лет - госпитализированы. По данному факту проводится проверка.

В этот же день около 18 часов 40 минут в Ковдоре на улице Слюдяная водитель, управляя автомобилем «УАЗ», допустил наезд на мужчину, 43 лет, который переход дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия мужчина госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2120 нарушений Правил дорожного движения. 29 нарушений допущено пешеходами, 1 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 3 водителя.

А сегодня, 6 октября, в 9 часов 8 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1202 км федеральной трассы Р-21 «Кола».  Произошёл съезд легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. Пожарно-спасательным подразделением производились работы по стабилизации обстановки на месте ЧП, деблокирование и извлечение пострадавшего. Спасено два человека.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 386 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мария
04.10.17 16:46
А это вообще возможно, чтобы трубы не лопались?
Комментарий к новости:В России 80% населения проживают в районах с водой, непригодной к питью
Алексей Омельченко
04.10.17 14:18
Сегодня 04 октября 2017 года. Ассоциация "Диабет" по-прежнему находится в простое в ожидании допуска к своей собственности. Прокуратуры, полиции, Росгвардия, Президент России в полном бездействии по д
Комментарий к новости:«Диабет» выселяют из арендуемых помещений за долги
Степан
04.10.17 13:32
А путь к вере всегда должен быть тернистый, только через испытания и трудности можно познать себя и через преодоление прийти к Богу. Так что пусть эта дорога остаётся в колдобинах и ямах...
Комментарий к новости:Активисты ОНФ настаивают на ремонте дороги к храму в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуЦена на «чёрное золото» разворачивает доллар к росту-PRO ЭнергетикуС начала 2017 года специалистами «Колэнерго» выявлено неучтенного энергопотребления на сумму более 18 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика