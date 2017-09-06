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Мурманская область. Арктика06.09.17 12:23

Сделан очередной шаг к решению проблемы доступности Шонгуя

В администрации Кольского района вчера состоялось совещание рабочей группы по организации решения вопросов, связанных с аварийным состоянием моста через реку Кола в нп.Шонгуй. В нём приняли участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин, заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Галина Аракелян, глава Кольского района Валентина Кустенкова, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава администрации гп.Кильдинстрой Сергей Селиверстов, командир войсковой части Сергей Сальников, представители Северного Флота.

- На левом берегу посёлка Шонгуй постоянно проживают 2 человека, - озвучил свою позицию Александр Лихолат, - там порядка пятидесяти огородов, 15 дачных участков, люди уже начали строительство, да и в воинскую часть, которая находится на другом берегу реки Кола, ежедневно ездят 150 жителей посёлка. Нужно решить эту проблему. Мы вместе с военными брали на себя обязательства привести в порядок альтернативные подъезды через Магнетиты или Кильдинстрой. Пока это даже не дороги – направления.

Специалисты «Мурманскавтодора» уже обследовали альтернативный путь подъезда, исключающий переправу через реку Кола – 4,5-километровую дорогу через железнодорожный переезд в районе посёлка Кильдинстрой. Нужно паспортизировать объект и привести его в порядок. Дорога должна соответствовать минимум 5 категории. Для этого требуется порядка 15 миллионов рублей. Необходимо также решить, кто в дальнейшем будет обслуживать эту дорогу: грунтовать летом и заниматься расчисткой зимой. Остаётся открытым вопрос и с железнодорожным переездом.

Один из оптимальных выходов из ситуации, и это прозвучало на совещании, - строительство нового автомобильного моста, хотя бы однополосного, на месте аварийного. В любом случае, решение будут принимать Министерство обороны РФ и правительство Мурманской области.

- Сейчас вопросом аварийного моста в Шонгуе занимаются все профильные министерства и ведомства, - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виталий Осин. - Мы понимаем, что у муниципалитета не хватит своих средств для строительства нового моста и приведения в порядок объездных дорог. Необходимо в кратчайшие сроки разработать проектную документацию. Уточнить, какое финансирование необходимо заложить в региональный бюджет для сноса аварийного моста и строительства нового.

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