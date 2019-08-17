Сделай сам: в Мурманской области введены 193 жилых дома, из которых 192 дома относятся к индивидуальному жилищному строительству

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, в Мурманской области объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-июнь 2019 года сложился в сумме 25,2 млрд рублей, или 159,4% к январю-июню 2018 года в сопоставимых ценах. Увеличение связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры, металлургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений.

За январь-июнь текущего года за счёт всех источников финансирования в нашем регионе введено 24,4 тысячи кв. метров общей площади жилья, что составило 146,1% от уровня аналогичного периода 2018 года. Всего в Мурманской области введены 193 жилых дома, из которых 192 дома относятся к индивидуальному жилищному строительству (22,7 тысячи кв. метров).