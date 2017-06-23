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Мурманская область. Арктика23.06.17 09:20

Сдвиги «оси Воейкова» привели к проблемам климата в Мурманской области в этом году

Исследователи Мурманского морского биологического института объяснили резкие перемены в погоде в регионе. В декабре Кольское Заполярье одолевали аномальные снегопады, потом пришла оттепель вместо январской стужи, дополнили картину майские вьюги, а теперь – метель в июне.

Члены Русского географического общества на протяжении многих лет занимаются проблемами климата в Арктике и предложили свое объяснение происходящему с помощью нового термина – «оси Воейкова». «Это понятие предложил известный российский учёный, директор ММБИ академик Геннадий Матишов и назвал в честь знаменитого климатолога Александра Воейкова (1842-1916). Подразумевается, что существует ось, которая разделяет тепло Атлантики и холодные воздушные массы Сибирского антициклона. Если ось сдвигается, то происходит заток либо холода, либо тепла. Когда в Москве -35, в Саудовской Аравии выпадает снег, а в Мурманске и на Шпицбергене около нуля. Это и есть сдвиг «оси Воейкова». Заполярные исследователи считают, что климат цикличен, а понятие «глобальное потепление», обусловленное парниковыми газами, носит скорее не научный, а коммерческий характер, связанный с продажей квот на выбросы. «Вспомним историю с озоновыми дырами в 1980-х. После того, как во всем мире запретили фреон, якобы разрушавший озоновый слой планеты, монополистом на рынке хладагентов надолго стала американская фирма с новым, не содержащим хлора веществом. Благодаря созданию в СМИ паники с озоновыми дырами, американцы смогли захватить этот рынок», – отметил эксперт.

Сегодня эксперты ММБИ больше склонны говорить о возвращении климата к нормальному состоянию. Несмотря на прогнозы некоторых учёных, лёд в Арктике так и не растаял. Более того, в Антарктике – «кухне» глобального климата – в последние годы наблюдается тенденция к увеличению площади морского льда.

По данным на конец 2016 года, вода в Баренцевом море достаточно тёплая, но уже не такая соленая, как раньше. Это может свидетельствовать о грядущем уменьшении затока тёплых атлантических вод системы Гольфстрима в Арктику. Этот вывод исследователи проверят в этом году и снова отправятся на вековой разрез «Кольский меридиан» в Баренцевом море, где измерения температуры и солености воды регулярно проводятся с 1898 года, пишет «Российская газета».

 

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