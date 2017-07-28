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Мурманская область. Арктика28.07.17 09:10

Себе дороже – за трудоустройство бывшего государственного служащего можно пострадать

По результатам проведенной проверки Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции при привлечении к трудовой деятельности лиц, ранее замещавших должности федеральной государственной службы.

Установлено, что в ООО «УК «Домоуправление» принята на работу сотрудница, ранее занимавшая должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов г. Полярный ЗАТО Александровск.

В нарушение ст. 12 федерального закона «О противодействии коррупции» генеральный директор ООО «УК «Домоуправление» Кушнир И.О. не сообщила в установленный законом 10-дневный срок бывшему работодателю о приёме на её работу.

В связи с выявленным нарушением законодательства о противодействии коррупции Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо, режимных объектах в отношении генерального директора ООО «УК «Домоуправление» Кушнир И.О. возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам рассмотрения административного дела, суд согласился с позицией прокурора, признав Кушнир И.О. виновной в совершении административного правонарушения с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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