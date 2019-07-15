Мурманская область. Арктика15.07.19 09:15
Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики
В освоение Арктики нефтяные компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей, но для этого им нужны беспрецедентные налоговые льготы ценой 2,6 трлн рублей. План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчётах.
Чтобы получить льготы,– этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов. На письме Путин написал поручение премьеру Дмитрию Медведеву: «Проработать предложение и доложить», его резолюцию подтверждают два собеседника «Ведомостей».
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