Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики

В освоение Арктики нефтяные компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей, но для этого им нужны беспрецедентные налоговые льготы ценой 2,6 трлн рублей. План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчётах.

Чтобы получить льготы,– этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов. На письме Путин написал поручение премьеру Дмитрию Медведеву: «Проработать предложение и доложить», его резолюцию подтверждают два собеседника «Ведомостей».