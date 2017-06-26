Сегодня, 26 июня, в Мурманске открылась первая станция для зарядки электромобилей

Пилотный проект представила Международная экологическая организация «Bellona». Зарядной устройство будет располагаться на парковке отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

На открытии электрической АЗС заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора сказал: «Рынок электромобилей во всём мире развивается, и уже появляются новые сегменты – микроавтобусы на электротяге, грузовики. Я ожидаю, что уже в ближайшие 5 лет во всём мире и в России мы будет видеть революционное снижение цен на электромобили, а для этого мы должны подтягивать инфраструктуру».

Станция мощностью 44 кВт в течение двух лет будет находиться в бесплатном доступе для всех владельцев электромобилей. Одновременно электрическая АЗС сможет обслуживать два автомобиля, также у неё будет электронный удаленный доступ.

«Эта заправочная станция, пока первая ласточка, но Мурманск – это город, который за время своей более чем столетней истории во многом был первым. И мы в Мурманской области с пониманием относимся к тому, что компании стараются формировать такого рода инфраструктуру, чтобы подавать пример тем же ритейлерам, которые занимаются заправками традиционных видов топлива», – отметил Евгений Никора.