Премьер-министр РФ попросил щадяще «стричь» россиян в 2018-2020 годахПриход в Мурманск арктического буксира «Кайман» - часть большой программы обновления Мурманского морского торгового порта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.06.17 19:42

Сегодня, 26 июня, в Мурманске открылась первая станция для зарядки электромобилей

Пилотный проект представила Международная экологическая организация «Bellona». Зарядной устройство будет располагаться на парковке отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

На открытии электрической АЗС заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора сказал: «Рынок электромобилей во всём мире развивается, и уже появляются новые сегменты – микроавтобусы на электротяге, грузовики. Я ожидаю, что уже в ближайшие 5 лет во всём мире и в России мы будет видеть революционное снижение цен на электромобили, а для этого мы должны подтягивать инфраструктуру».

Станция мощностью 44 кВт в течение двух лет будет находиться в бесплатном доступе для всех владельцев электромобилей. Одновременно электрическая АЗС сможет обслуживать два автомобиля, также у неё будет электронный удаленный доступ.

«Эта заправочная станция, пока первая ласточка, но Мурманск – это город, который за время своей более чем столетней истории во многом был первым. И мы в Мурманской области с пониманием относимся к тому, что компании стараются формировать такого рода инфраструктуру, чтобы подавать пример тем же ритейлерам, которые занимаются заправками традиционных видов топлива», – отметил Евгений Никора.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 535 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+)07:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)08:30«Йога из Аргентины». Тематическая программа (0+)08:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиРосстат отмечает резкий рост цен на продукты в апреле-мае текущего годаПремьер-министр РФ попросил щадяще «стричь» россиян в 2018-2020 годах-PRO ВалютуКурс доллара упал почти на 66 копеек, евро – почти на 60 копеекБлагодаря росту цен на нефть рубль укрепляется-PRO ЭнергетикуОграничения, которые ввёл «АтомЭнергоСбыт» в муниципалитетах, – последствия дебиторской задолженности, которая накапливалась три с половиной годаЗа отопительный сезон потребители «ТГК-1» увеличили просроченную задолженность за теплоэнергию более чем на 1,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 июняПодготовка к зиме жилфонда военных гарнизонов вызывает опасения региональных властей-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыГосдума собирается узаконить прямые платежи по оплате коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациямиВластям запретили отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения