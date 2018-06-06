Сегодня 3311 выпускников школ Мурманской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Единый государственный экзамен по русскому языку в соответствии с расписанием пройдет 6 июня. Заявление на участие в ЕГЭ по русскому языку подали в Мурманской области 3311 выпускников.

Для проведения ЕГЭ задействован 31 пункт проведения экзаменов. Во всех пунктах контрольные измерительные материалы будут распечатаны в аудитории при участниках экзамена, а по завершении экзамена там же будут сканироваться бланки ответов.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайн-видеонаблюдение и присутствие в пунктах проведения экзамена общественных наблюдателей. Ход экзамена будут контролировать онлайн наблюдатели в региональном ситуационном центре, а также специалисты Министерства образования и науки Мурманской области, которые будут присутствовать в пунктах проведения экзаменов.

«Экзамен по русскому языку является обязательным для получения аттестата об окончании школы. На протяжении всего периода проведения ЕГЭ наши выпускники показывают очень хорошие результаты по русскому языку. Желаю ребятам уверенности в своих силах», – сказала региональный министр образования и науки Наталия Карпенко.

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 26 заданий. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. Продолжительность экзамена – 3 часа 30 минут.