Сегодня 9-классники региона примут участие в репетиционном экзамене по математике

Почти 7,5 тысячи 9-классников Мурманской области примут участие в репетиционном экзамене по математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), который состоится 5 марта.

Как сообщил директор Регионального центра обработки информации Дмитрий Федотов, экзамен будет проходить в 51 пункте проведения экзаменов (ППЭ), семь из которых расположены в труднодоступных и отдаленных местностях. Все ППЭ организованы в полном соответствии с требованиями, которые предъявляются к проведению ОГЭ.

На выполнение работы, состоящей из двух модулей, «Алгебра» и «Геометрия», отводится 3 часа 55 минут. Контрольные измерительные материалы (КИМ), разработанные специалистами Федерального института педагогических измерений в соответствии с утвержденной спецификацией, максимально приближены к настоящим. Выпускникам предстоит выполнить 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит семнадцать заданий: в части 1 – четырнадцать заданий; в части 2 – три задания. Модуль «Геометрия» содержит девять заданий: в части 1 – шесть заданий; в части 2 – три задания.

При выполнении работы участники могут воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с КИМ, и линейкой. Карандаш не потребуется, так как все рисунки необходимо выполнять ручкой.

«Репетиционный экзамен – это прекрасная возможность для выпускников оценить свои возможности перед реальной аттестацией, познакомиться не только с возможными заданиями, но и с особенностями процедуры его проведения. Такие тренировки снижают риск технической ошибки со стороны выпускников в условиях стрессовой ситуации», – отметила министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира и пожелала всем участникам успешной работы.

Результаты репетиционного экзамена можно будет узнать через неделю на сайте информационной поддержки ГИА в Мурманской области.