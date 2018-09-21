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Мурманская область. Арктика21.09.18 07:20

Сегодня будет перекрыто движение автотранспорта по дороге Мишуково - Снежногорск

22 сентября в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение автотранспорта по дороге Мишуково - Снежногорск (район 3+00 км - 4+50 км) с 14.30 до 15.30.

Следует воздержаться от нахождения вблизи места проведения работ с 14.00 до 16.00

Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.    

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Миха
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