Мурманская область. Арктика21.09.18 07:20
22 сентября в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение автотранспорта по дороге Мишуково - Снежногорск (район 3+
00 км - 4+ 50 км) с 14.30 до 15.30.
Сегодня будет перекрыто движение автотранспорта по дороге Мишуково - Снежногорск
22 сентября в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение автотранспорта по дороге Мишуково - Снежногорск (район 3+
Следует воздержаться от нахождения вблизи места проведения работ с 14.00 до 16.00
Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.
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Последние комментарии
Миха
21.09.18 07:47
что-то я ещё не видел доброго напутствия губернатора своим министрам, что надо прислушиваться к мнению граждан, что надо быть ближе к народу
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:38
Я гл инженер Севрыбы. В июле месяце этого года была проверка нашей больницы фондом обязательного медицинского страхования (тфмос). В результате проверки выяснено, что за 17 год мы вылечили где-то на 3
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:09
Вот за это Татаркулова и уволили-он хочет людей лечить, а не отправлять на кладбище. В отличии от нашего фонда обязательного медицинского страхования и поддерживающего его минздрава. Мой тлф 921 734 5
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