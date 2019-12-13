Сегодня детская школа искусств № 1 города Мурманска отметила свой 45-ый день рождения

За годы образовательной деятельности, детская школа искусств выпустила более 2500 выпускников. Многие воспитанники под руководством опытных преподавателей - наставников за время учебы неоднократно становились лауреатами престижных конкурсов и фестивалей различных уровней.

– С детской школой искусств № 1 я знаком очень давно. И неизменно отмечаю добрую атмосферу творчества и взаимопонимания между педагогами и их талантливыми воспитанниками, – поделился заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Направлениями деятельности школы являются реализация предпрофессиональных программ в области музыкального и изобразительного искусства, и дополнительные общеразвивающие программы, в том числе адаптированная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов.