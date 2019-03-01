Сегодня детской школе искусств № 3 исполнилось 60 лет

Праздничный концерт «В кругу друзей» собрал на одной сцене учащихся, преподавателей, выпускников, гостей. В торжественном вечере по случаю юбилея школы принял участие депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Веллер.

– За годы своей работы детская школа искусств стала настоящим центром культуры. Ее творческие коллективы являются постоянными участниками значимых городских событий, достойно представляют Мурманск на конкурсах и фестивалях общероссийского и международного уровней, – отметил в поздравлении Сергей Веллер. – 60 лет – пора зрелости и расцвета, а значит, впереди еще много замечательных побед, талантливых имен и интересных проектов.

В настоящее время в учреждении занимается более трехсот ребят по одиннадцати образовательным программам в области музыкального, хореографического и изобразительного искусства. Кроме того, преподаватели школы в числе первых приступили к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

Детская школа искусств № 3 является организатором известных городских конкурсов и фестивалей, среди которых «Северная лира», «Камертон», «Поклонимся великим тем годам». С 2016 года сцена учреждения является площадкой для проведения международного конкурса-фестиваля «Волшебство звука», который проходит при поддержке выдающихся деятелей культуры и искусства Российской Федерации.

В 2018 году школа стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших образовательных организаций России» в номинации «Лучшая детская школа искусств». Директор учреждения Марина Перминова стала обладателем почетного знака «Директор школы – 2018».