Сегодня девятиклассники Мурманской области сдавали досрочно первый обязательный экзамен – математику

20 апреля стартовал досрочный период государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Выпускники сдавали первый обязательный экзамен по математике. Работали два пункта проведения экзаменов: на базе мурманской гимназии №8 и на базе Хибинской гимназии.



Работа состояла из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Всего в работе – 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит семнадцать заданий: в части 1 – четырнадцать заданий; в части 2 – три задания. Модуль «Геометрия» содержит девять заданий: в части 1 – шесть заданий; в части 2 – три задания.



При выполнении работы выпускники могли воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом, и линейкой, не содержащей справочной информации.

На выполнение экзаменационной работы по математике у девятиклассников было 3 часа 55 минут.



«Первый экзаменационный день досрочного периода прошел в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Экзаменационные материалы уже поступили в Региональный центр обработки информации. Завтра к работе приступят эксперты предметной комиссии», – сообщил руководитель Регионального центра обработки информации Дмитрий Федотов.



Результаты экзамена по математике будут объявлены не позднее 24 апреля. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами возможно в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов.



В досрочный период экзамены сдают обучающихся, не имеющие возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти государственную итоговую аттестацию в основные сроки. Начиная с 2017 года девятиклассники сдают в обязательном порядке четыре экзамена. Два из них – обязательные, это русский язык и математика. Еще два экзамена – по выбору обучающихся из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.