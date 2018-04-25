Сегодня девятиклассники Мурманской области сдают досрочно экзамен по русскому языку

25 апреля девятиклассники, проходящие государственную итоговую аттестацию досрочно, сдают экзамен по русскому языку. В регионе экзамены проходят на двух пунктах их проведения: на базе мурманской гимназии №8 и на базе Хибинской гимназии. В экзамене примут участие 4 выпускника.



Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 15 заданий. На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3 часа 55 минут. Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Часть 2 состоит из 13 заданий. Задания части 2 выполняются на основе прочитанного текста.



На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём.



В досрочный период экзамены сдают обучающихся, не имеющие возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти государственную итоговую аттестацию в основные сроки.



Начиная с 2017 года девятиклассники сдают в обязательном порядке четыре экзамена. Два из них – обязательные, это русский язык и математика. Еще два экзамена – по выбору обучающихся из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.