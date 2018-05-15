Сегодня губернатор Марина Ковтун работает в Оленегорске

Сегодняшний рабочий день губернатора Марины Ковтун посвящён Оленегорску.



На встрече с руководством муниципалитета и Оленегорского горно-обогатительного комбината глава региона обсудит исполнение поручений и рекомендаций, данных руководству органов местного самоуправления в феврале этого года на заседании правительства Мурманской области по итогам доклада главы Оленегорска Олега Самарского о социально-экономическом положении муниципалитета. В частности, речь пойдёт об исполнении на территории «майских» указов Президента России в части доведения средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы в регионе, итогах и перспективах работы в Оленегорске программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». Исполнительный директор АО «Олкон» Алексей Борисов представит губернатору Марине Ковтун обновленную стратегию работы предприятия.



Эффективность вложения средств в социальную инфраструктуру Марина Ковтун оценит на примере проведённых ремонтных работ в городском Доме физкультуры и поликлинике Оленегорской центральной городской больницы.



На промплощадке АО «Олкон» губернатор примет участие в запуске паровинтовой машины на котельной.