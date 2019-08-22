Сегодня на флагштоке, установленном на мысе Алыш в Североморске, был поднят Государственный флаг России

В церемонии приняли участие председатель Совета депутатов Евгений Алексеев и заместитель главы ЗАТО г. Североморск Олег Прасов. Ровно в 8.00. кадеты Североморского кадетского корпуса отпустили края полотнища флага и он поднялся на флагштоке. Одновременно на кораблях и судах Северного флота были подняты Андреевские флаги.

Напомним, 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР приняли решение о национальном флаге РСФСР, а 20 августа 1994 года Указом Президента России утвержден День Государственного флага Российской Федерации.

Выступая на церемонии, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев отметил символичность того, что Государственный флаг поднимается на флагштоке, расположенном на сопке, на виду боевых кораблей Северного флота. Ведь впервые государственный флаг России в его нынешнем виде был поднят именно на корабле «Орёл».

У России, как и у любого другого государства три главных государственных символа: Герб, Гимн и Государственный флаг, который обозначает государственную принадлежность.

Белый цвет – символ свободы, синий связан с образом Богоматери, которая покровительствует защитникам русской земли, красный ассоциируется с мужеством и храбростью тех, кто готов погибнуть за Родину.

Последний статистический опрос показал, что более 20% наших соотечественников не могут расположить цвета триколора в верном порядке и ответить, что означают все три цвета российского флага.

Евгений Алексеев напомнил, что при Александре II у России был другой триколор: с чёрно-жёлто-белой расцветкой. Но народ не воспринял такую расцветку. Александр III вернул прежнюю расцветку. После Великой Октябрьской социалистической революции нашим государственным флагом был красный стяг. Возвращение к триколору произошло после государственного переворота 1991 года.

Евгений Алексеев напомнил, что мы обязаны уважительно относиться к государственному флагу. Именно этот флаг вместе с красным стягом несут перед строем парада Победы. Именно под этим флагом побеждали наши воины начиная с Петровских времён, и мы с гордостью наблюдаем за поднятием государственного флага России, когда наши спортсмены побеждают на международных турнирах.