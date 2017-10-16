Сегодня на сайте УМВД России по Мурманской области закончится областной этап конкурса «Народный участковый – 2017»

Проект «Народный участковый» - это пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших участковых выберут непосредственно те, чей покой они охраняют, – жители Мурманской области. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Конкурс проводится в три этапа. Первый этап прошел с 11 по 20 сентября текущего года на районном уровне, жители районов Заполярья выбирали лучшего сотрудника.

По итогам он-лайн голосования в областной этап конкурса прошли:

участковый уполномоченный полиции отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску Александр Бурчанов;

участковый уполномоченный полиции отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску Александр Чудаков;

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску Игорь Безруких;

участковый уполномоченный полиции отдела полиции по обслуживанию (г. Кировск) МО МВД России «Апатитский» Сергей Клюквин;

участковый уполномоченный полиции МО МВД «Кандалакшский» Сергей Шпаков;

участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Полярнозоринский» Дмитрий Кокаровцев;

участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Оленегорский» Василий Матвеев;

участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Мончегорску Александр Любимов;

участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кольскому району Владимир Алексеев;

участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Печенгскому району Павел Королев;

участковый уполномоченный полиции МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной Олег Кузнецов;

участковый уполномоченный полиции ОМВД России по ЗАТО Александровск Максим Руднев.

Для того, чтобы граждане смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте УМВД России по Мурманской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в региональном этапе конкурса.

Региональный этап проходит с 7 по 16 октября 2017 года. Победитель конкурса определится большинством голосов граждан, набранных по итогам он-лайн голосования на сайте УМВД России по Мурманской области.

Лучший участковый Мурманской области будет принимать участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в форме он-лайн голосования на официальном сайте МВД России.