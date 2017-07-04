Сегодня на время взрывных работ планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что сегодня, 4 июля, планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 8-9 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 4 июля, во вторник, - с 15.30 до 16.30.