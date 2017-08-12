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Мурманская область. Арктика12.08.17 21:00

Сегодня ночью не спим, любуемся метеорным дождём

Сегодня ночью можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды.

Это метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он возникает, когда Земля на своем пути встречается с частицами льда, пыли и пород, выброшенными в межзвездное пространство при приближении к Солнцу кометой Cвифта - Таттла. Эти частицы проникают в атмосферу Земли со скоростью более 150 км в час и сгорают в ней.

Как сообщает Московский планетарий, в ночь на 13 августа на небе будет сиять убывающая Луна, которая может немного помешать наблюдениям. Однако отмечается, что в безоблачную погоду жителей Европейской части России ожидает прекрасное астрономическое зрелище: в 2017 году ожидается от 100 до 150 метеоров в час.

Для наблюдения за метеорным дождём не нужны никакие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным звездным зрелищем может любой желающий.

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