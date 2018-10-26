Сегодня объявят победителей IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Мурманской области

На площадках IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области завершились соревновательные программы по всем компетенциям.

В 2018 году региональный чемпионат проходил по 26 компетенциям на площадках специализированных центров компетенций WorldSkills, созданных на базе областных колледжей в городах Мурманске, Коле, Апатиты, Мончегорске и Кандалакше.

С 23 по 25 октября участники выполняли конкурсные задания по своим профессиям в условиях, приближенных к реальному производству. Соблюдение правил и требований международных стандартов контролировали квалифицированные эксперты.

Также были организованы экскурсии для школьников. Ребята познакомились с правилами проведения соревнований по стандартам WorldSkills, приняли участие в мастер-классах.

В рамках деловой программы на семинарах и «круглых столах» обсуждались актуальные вопросы внедрения стандартов WorldSkills в систему подготовки кадров, проблемы реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным, перспективным профессиям и специальностям.

Торжественная церемония закрытия IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и награждение победителей состоится сегодня, 26 октября, в 15.00 во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

Информация о региональном чемпионате размещается на официальном сайте регионального координационного центра WorldSkills Мурманской области www.wsr51.ru, сайте Министерства образования и науки Мурманской области.