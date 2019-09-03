Сегодня по всей стране отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом

Эта дата связана со страшными событиями, произошедшими 15 лет назад в Беслане. В Мурманске памятная акция состоялась в сквере на улице Ленинградской.

– В результате атаки боевиков погибли 334 человека, в том числе 186 детей, – рассказала председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова. – Жертв могло быть ещ` больше, если бы не педагоги, которые ценой своей жизни, до последнего, защищали своих учеников.

Перед собравшимися выступили школьники, представители силовых ведомств и духовенства. В память о жертвах террористической атаки были зажжены лампады и объявлена минута молчания.

– Теракт в Беслане стал самым кровопролитным за всю современную историю России, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Таран. – Несмотря на время, чувство боли и скорби остаются. Мы вместе со всей страной скорбим по каждому погибшему, соболезнуем всем пострадавшим.