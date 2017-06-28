Сегодня резервный день проведения ЕГЭ по математике базового и профильного уровня

Согласно расписанию поведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) 28 июня пройдёт экзамен в резервный день по математике. Продолжительность экзамена по математике базового уровня составляет 3 часа. Его в Мурманской области планируют сдавать 36 человек. Для успешной сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне достаточно набрать 3 балла из 5 возможных.

Продолжительность экзамена по математике профильного уровня составляет 3 часа 55 минут, его планируют писать 228 человек. Для получения аттестата и поступления в вузы необходимо набрать 27 баллов.

В резервный день к сдаче экзаменов в Мурманской области допущены: обучающиеся, получившие на ЕГЭ неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов (математика базового и профильного уровня); обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); выпускники прошлых лет.

Будет задействовано 14 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), во всех ППЭ печать контрольных измерительных материалов будет проходить в аудиториях. В пунктах будут работать общественные наблюдатели, специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.

Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 11 июля.