Сегодня рубль не пугает дешевеющее «чёрное золото»

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на сохраняющихся рисках в мировой экономике, связанных с неопределенными перспективами урегулирования торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и КНР. В понедельник ВТО сообщила, что Китай добивается введения ответных мер против США на сумму 2,4 миллиарда долларов за то, что американские пошлины, введенные в 2007-2012 годах, не соответствовали правилам Всемирной торговой организации.

При этом инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров, который намечен на пятницу. Предыдущий раунд состоялся 10-11 октября, по его итогам США решили отложить повышение пошлин на импорт ряда китайских товаров, которое должно было вступить в силу 15 октября. Позднее американский Минфин не исключил введения новых пошлин против Китая 15 декабря.

«В краткосрочной перспективе вероятность того, что США и Китай заключат соглашение, может поддержать цены, но остается неясным, будут ли отменены декабрьские пошлины», - приводит агентство «Рейтер» комментарий сырьевого аналитика «Samsung Futures» в Сеуле Кима Кван-рае.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль немного растёт к бивалютной корзине на позитивных сигналах, поступающих с мировых рынков капитала.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,6132 рубля. По отношению к последней сделке 21 октября доллар снизился на 11,68 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 14,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 9,20 копейки и составил 70,9180 рубля. К официальному курсу евро упал на 25,16 копейки.