Сегодня рубль снижается к уровням вчерашнего закрытия

Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно сегодня утром на противоречивом внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов. С одной стороны, рынок поддерживает приверженность стран ОПЕК+ действующим договоренностям, с другой - рост добычи сланцевой нефти в США вызывает опасения у инвесторов.

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать приверженность стран ОПЕК+ действующим договоренностям, достигнутым в конце прошлого года, о сокращении добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

В Баку в понедельник прошло заседание министерского мониторингового комитета, а в воскресенье — заседание технического комитета экспертов ОПЕК+. По итогам мероприятий комитет рекомендовал отменить апрельскую встречу министров. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в мае в саудовской Джедде.

При этом газета «Wall Street Journal» сообщила со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что альянс пришел к соглашению сохранить текущие страновые квоты добычи до конца июня.

Вместе с тем инвесторов продолжают волновать перспективы мирового спроса на нефть в свете замедления роста мировой экономики. Эксперты банка «Bank of America Merrill Lynch», мнение которых приводит агентство «Рейтер», прогнозируют, что рост мирового спроса на нефть в 2019 году составит 1,2 миллиона баррелей в день, а в 2020 году замедлится до 1,15 миллиона баррелей в день.

Участники торгов обратили внимание и на прогноз управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в апреле вырастет по сравнению с мартом на 85 тысяч баррелей в сутки — до 8,592 миллиона баррелей в день, то есть примерно на 1%.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,4307 рубля. По отношению к последней сделке 18 марта доллар вырос на 6,57 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 23,87 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 15,43 копейки и составил 73,1343 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 22,67 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль в понедельник вечером резко подорожал на фоне снижения геополитических рисков вокруг России и подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам марта. Сегодня рубль снижается к уровням вчерашнего закрытия, корректируясь после роста накануне.