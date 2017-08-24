Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск

24 августа на 54 году после продолжительной болезни ушёл из жизни глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов.

Напомним, Александр Павлович, зная о своей тяжёлой болезни, мужественно готовился к этому дню. На внеочередном заседании депутатов ЗАТО г.Североморск 3 августа рассматривались вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий главы ЗАТО г.Североморск».

- Причина моей отставки – состояние здоровья. Я не делаю секрет из того, что уже год борюсь с онкологическим заболеванием. И дальше буду бороться, - сказал Александр Абрамов. - Но, к сожалению, эта борьба отнимает у меня слишком много времени и сил. Работать в пол силы я не хочу, а в полную силу – не могу. Это решение я принял ещё весной, честно скажу, что потерпел, дал возможность, чтобы все сходили в отпуск, вернулись и смогли в соответствии с законодательством в августе-сентябре провести все процедуры, связанные с конкурсом по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. Поэтому, уважаемые депутаты, прошу вас поддержать моё решение.

Александр Павлович возглавлял флотскую столицу с 2011 года.

Губернатор Марина Ковтун выразила искренние соболезнования родным и близким Александра Абрамова в связи с его смертью. В телеграмме главы региона говорится о том, что талант вдумчивого и инициативного руководителя, блестящего профессионала Александр Абрамов особенно ярко проявил на посту главы флотской столицы – Североморска.



«В нашей памяти Александр Павлович навсегда останется чутким, активным и неравнодушным человеком. Целеустремленность и энергия Александра Павловича, готовность помогать людям вызывали уважение всех, кто знал его», – также сказано в телеграмме.

За шесть лет руководства муниципальным образованием ЗАТО г.Североморск Александр Павлович Абрамов внёс огромный вклад в развитие муниципалитета на благо его жителей. Благодаря открытости Александра Павловича и его умелому продвижению имиджа города, Североморск получил всероссийскую известность.



Александр Абрамов, как человек высокого интеллектуального потенциала, активной жизненной позиции, обладающий хорошими организаторскими способностями и навыками в области управления, был внесён в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России В.В. Путина. Заслуги Александра Павловича отмечены высокими наградами. Он дважды лауреат Всероссийской премии «Руководитель года», учрежденной Государственной Думой РФ; награждён Почётными грамотами губернатора Мурманской области, медалями «За вклад в развитие местного самоуправления» и «За профессионализм и безупречную деловую репутацию», медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков». Александр Павлович Абрамов - первый обладатель номинации «Самый открытый глава муниципального образования» Всероссийского конкурса местного самоуправления «Открытый муниципалитет 2012».



Траурные мероприятия по случаю кончины Александра Павловича Абрамова состоятся 26 августа 2017 года: с 8.30. до 11.00 – гражданская панихида в Центре досуга молодёжи Североморска, в 11.30 – отпевание в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе г. Североморска, в 13.00 – прощание на городском кладбище в Росляково.

