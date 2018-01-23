Мурманская область. Арктика23.01.18 07:10
В Хибинах 23 января с 13.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Дорога № 7» (дорога Кировск,
23 км). На период проведения работ будет закрыто движение по участку объездной дороги № 7 (ул. Олимпийская 23 км), временно ограничено движение по основной автомобильной дороге Кировск, 23 км.
Сегодня состоится принудительный спуск лавин!
В Хибинах 23 января с 13.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Дорога № 7» (дорога Кировск,
Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!
Телефоны: ЕДДС г. Кировска (дежурный) 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России (дежурный) 8(815-31) 5-88-95.
Комментарии
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Последние комментарии
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
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Михаил
18.01.18 05:29
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Илья
17.01.18 22:23
Согласен со Светланой. Примерно такая же система и в США (для Аляски). А вот с Валерией не согласен. Потому-то мы и голосуем за "незаменимого", что помним, как сидели на бобах при его конкурентах - чт
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