Сегодня состоится спектакль «Браво, Джулия!»

14 октября в 17.00 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на показ спектакля «Браво, Джулия!», который пройдет в зрительном зале Дома культуры Моряков. Комедию в двух действиях по мотивам романа Сомерсета Моэма «Театр» мурманчанам и гостям города представит драматический театр «Комедиограф» областной «Кировки».

«Браво, Джулия!» - это спектакль о Театре с большой буквы – с «закулисьем», интригами, предательством и великой любовью. Главная героиня Джулия Ламберт – это женщина слегка «за сорок», лучшая актриса Англии и примадонна Сиддонс-театра. Ее жизнь похожа на сказку: лучшие роли, прислуга, личный зал для репетиций, слава, гонорары, заслуженный многолетним трудом успех. Но внезапно Джулия ступает на опасный путь – страсти и мимолетных развлечений, теряя успех на сцене.

На показе спектакля зрители узнают, сможет ли великая артистка вновь обрести себя, вспомнить все, чему учили ее лучшие мастера сцены, освободиться от иллюзий, лжи, обмана и притворства, которыми порой засоряется человеческая жизнь.