Сегодня станут известны результаты проверок СЭС с точными диагнозами по ЧП в школе № 2 в Полярном

Глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров побывал в школе № 2 Полярного, где из-за массового заболевания детей был приостановлен учебный процесс. В рамках выезда Семён Михайлович провёл встречу с начальником Управления образования Галиной Чебелевой и директором школы Ольгой Табариновой.

Напомним, с прошлого четверга в медучреждения Полярного стали поступать жалобы от учащихся школы № 2.

- С 11 января и руководством школы, и администрацией были предприняты все меры, чтобы локализовать очаг заражения. Было проведено экстренное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Главным санитарным врачом принято решение о приостановлении деятельности учреждения с 14 января. Трое детей с диагнозом «гастроэнтерит» находятся в медучреждении Полярного. Сегодня их должны выписать. Ещё столько же детей проходят лечение на дому. С диагнозом ОРВИ - примерно 37 человек, - рассказал глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров.

На сегодня выработан комплексный план необходимых противоэпидемических мероприятий. В учреждении работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, проведены мероприятия по дезинфекции помещений школы и непосредственно пищеблока столовой.

- 19 января в ЗАТО состоится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой будут озвучены результаты проверок СЭС с точными диагнозами. Исходя из этого, будем определять наши дальнейшие действия. С 18 января школа находится на каникулах, это было согласовано с Министерством образования и науки Мурманской области. Ответственности с себя не снимаю. Возбуждено уголовное дело СУ СК России по Мурманской области, проводится проверка, - сказал Семен Кауров.

Уже в пятницу, 19 января, станет понятно, когда дети вернутся за школьные парты.