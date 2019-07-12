Сегодня стартует традиционный горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи»

12 и 13 июля в Апатитско-Кировском районе состоятся традиционные соревнования по легкой атлетике «Солнечные ночи» – спортивное событие, привлекающее любителей и профессионалов бега из Мурманской области и других регионов страны.

Ежегодный маршрут пролегает по автодороге в сторону бывшего Центрального рудника АО «Апатит» до плато «Расвумчорр». Дистанция забега – 10 км 420 метров, с перепадом высот в 800 метров.

Свою историю пробег «Солнечные ночи» начинает с 1982 года. На его проведение инициаторов вдохновил уникальный легкоатлетический пробег на горном рельефе во французском городе Шамони. После длительного перерыва «вторую жизнь» пробегу «Солнечные ночи» уже в начале 2000-х подарил работник Центрального рудника АО «Апатит» Александр Белов, памяти которого посвящены соревнования. С 2017 года «Солнечные ночи» по согласованию с Комитетом горного бега России проводятся как этап Гран-при России по горному бегу. В 2018 году организаторы «Солнечных ночей» вернули историческое ночное время старта и расширили программу соревнований, включив в нее полумарафонскую дистанцию. Наряду с основными стартами программы «Солнечных ночей» для любителей активного отдыха организованы массовые пробеги по шоссе на 3 и 10 км, а также забег по сокращенной «горной» дистанции 4 км.

12 июля в 23.45 пробег стартует на автодороге Апатиты – аэропорт «Хибины» от поворота с проспекта Сидоренко. 13 июля в 22.30 – от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).