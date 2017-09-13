Сегодня стоит разделить материковую, «нижнюю», Арктику и нематериковую, «верхнюю» - Владимир Панов

В академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 12 сентября прошёл круглый стол по теме «Состояние экологической обстановки в Арктике и проводимые мероприятия по ликвидации экологического ущерба» с участием представителей Министерства обороны РФ и органов государственной власти.

В последние годы климат в Арктической зоне сильно изменился. За последние 10 лет площадь льдов в арктических морях сократилась на 40 процентов. Льды отражают солнечные лучи. Соответственно, исчезновение естественного «щита» может полностью изменить всю экосистему, а также привести к необратимому сокращению популяций белых медведей, моржей и других животных, для которых ледяной покров является необходимой средой обитания.

«Боюсь, что мы видим необратимые процессы, - поделился своим мнением участник круглого стола заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов. – В этом году участники юбилейной экспедиции к Северному полюсу на атомоходе «50 лет Победы», в которой я участвовал, достигли полюса в рекордные сроки. В первую очередь потому, что ледяной покров в северных морях изменился».

Главная экологическая задача в Арктике - ликвидация накопленного еще в советскую эпоху экологического вреда. Сегодня здесь выявлено более ста таких объектов. Очистка территорий началась с архипелага Земля Франца-Иосифа и ведется с участием в том числе сил Министерства обороны.

Но это не единственная задача. Сегодня Арктика стоит на пороге нового экономического этапа, хозяйственная деятельность здесь будет активизироваться. В этой связи требуются жесткие регламенты, которые бы защитили хрупкую северную экосистему от негативного антропогенного и техногенного воздействия. Такие меры на перспективу обсуждались участниками круглого стола. По мнению зампреда думского комитета Владимира Панова, сегодня стоит разделить материковую, «нижнюю», Арктику и нематериковую, «верхнюю», и говорить о более строгих законодательных требованиях при осуществлении деятельности в «верхней» Арктике, откуда сложнее вывозить накопленные отходы, где сложнее осуществлять деятельность.