Сегодня участники основного периода ЕГЭ сдают экзамены по физике и литературе

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2018 года 20 июня в основной период проводятся экзамены по физике и литературе.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали 893 человека. ЕГЭ пройдет в 20 пунктах проведения экзаменов. Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный результат на ЕГЭ по физике – 36 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в основной период подали 271 человек, экзамен пройдет в 19 пунктах их проведения. Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный результат на ЕГЭ по литературе – 32 балла.

Ход экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области.